Anira Ruiz lleva la magia de la Navidad a los niños más necesitados en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Con su traje de Santa Claus, regalos y una alegría contagiosa, Anira Lourdes Ruiz cada temporada navideña sale a las comunidades y colonias del municipio de Navojoa a brindar un momento de esperanza a los niños que más lo necesitan en estas fiestas decembrinas.

Sin embargo, no lo hace sola; la acompañan sus familiares y amigas, quienes, a través de la agrupación altruista 'Realidades de Mujer', se dan a la tarea de organizar distintas posadas y reparticiones de juguetes, ropa y alimentos en la periferia de la ciudad.

Desde hace ocho años, Anira, junto a un grupo de amigas, decidieron formar esta agrupación, con el objetivo de ayudar a las mujeres que lo necesiten, ya sea por cuestiones de salud, dificultades económicas o apoyo emocional.

Sin embargo, es el mes de diciembre la época más esperada por Anira, ya que le permite transformarse en la señora Claus y pintar una sonrisa en los niños y niñas que no pueden tener una Nochebuena; una muestra de su gran corazón.

Me divierto mucho y veo que los niños son felices; me gusta bailar con ellos, alegrarles el día, porque algunos de ellos son niños enfermitos o en situación vulnerable, de todo tipo, pero lo que importa es que los niños sean felices… Siento una gran satisfacción al lograrlo", puntualizó.

Anira Ruiz hizo el llamado a la población interesada en apoyar a los más necesitados, a que se comuniquen a través de la página de Facebook 'Realidades de Mujer' y puedan sumarse a las próximas actividades altruistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui