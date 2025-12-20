¡Síguenos!
Anira Ruiz lleva la magia de la Navidad a los niños más necesitados en Navojoa

Anira Ruiz se ha convertido en un ejemplo de altruismo entre la población de Navojoa, donde cada año visita las periferias de la ciudad para dar una Nochebuena

Anira junto a sus amigos, durante la visita a las comunidades de Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- Con su traje de Santa Claus, regalos y una alegría contagiosa, Anira Lourdes Ruiz cada temporada navideña sale a las comunidades y colonias del municipio de Navojoa a brindar un momento de esperanza a los niños que más lo necesitan en estas fiestas decembrinas.

Sin embargo, no lo hace sola; la acompañan sus familiares y amigas, quienes, a través de la agrupación altruista 'Realidades de Mujer', se dan a la tarea de organizar distintas posadas y reparticiones de juguetes, ropa y alimentos en la periferia de la ciudad.

Desde hace ocho años, Anira, junto a un grupo de amigas, decidieron formar esta agrupación, con el objetivo de ayudar a las mujeres que lo necesiten, ya sea por cuestiones de salud, dificultades económicas o apoyo emocional.

Sin embargo, es el mes de diciembre la época más esperada por Anira, ya que le permite transformarse en la señora Claus y pintar una sonrisa en los niños y niñas que no pueden tener una Nochebuena; una muestra de su gran corazón.

Me divierto mucho y veo que los niños son felices; me gusta bailar con ellos, alegrarles el día, porque algunos de ellos son niños enfermitos o en situación vulnerable, de todo tipo, pero lo que importa es que los niños sean felices… Siento una gran satisfacción al lograrlo", puntualizó.

Anira Ruiz hizo el llamado a la población interesada en apoyar a los más necesitados, a que se comuniquen a través de la página de Facebook 'Realidades de Mujer' y puedan sumarse a las próximas actividades altruistas.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

