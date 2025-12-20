Aumento de hasta 100% en pasajeros en la Central Camionera de Ciudad Obregón por vacaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a trabajadores de diferentes compañías de transporte foráneo, que ofrecen sus servicios en la Central Camionera Faustino Félix Serna de Ciudad Obregón, el índice de pasajeros se ha incrementado entre un 80 por ciento y un 100 por ciento.

Alejandra Jiménez dio a conocer que, en lo que respecta a la venta de pasajes en la línea de transporte Ómnibus de México, la afluencia de usuarios se ha incrementado en un 100 por ciento durante los últimos días, con respecto a la temporada habitual. Agregó que los destinos que los viajeros solicitan con mayor frecuencia durante el presente periodo vacacional son aquellos que se dirigen al sur del país, entre los cuales se encuentran Los Mochis, Culiacán, Mazatlán e incluso Guadalajara.

"Casi todas las salidas están agotadas; en el caso de nosotros ya no tenemos espacios disponibles para los próximos días, solo para el martes habrá espacios disponibles; así están la mayoría, con la ocupación llena", comentó. En el mismo tenor se manifestó un trabajador de la empresa Albatros que se identificó con el nombre de Carlos González; destacó que las corridas que se tienen programadas habitualmente se encuentran saturadas, razón por la cual la empresa se ha visto en la necesidad de incrementar unidades adicionales a las corridas diarias.

Destacó que el incremento en lo que respecta a los usuarios de Albatros se ha incrementado hasta en un 80 por ciento aproximadamente; agregó además que los destinos con mayor demanda son las ciudades del norte del estado como Caborca, Puerto Peñasco y Agua Prieta.

En el caso de la empresa Tufesa, Judith, quien es trabajadora de taquilla, comentó que las salidas habituales se encuentran saturadas y ha habido días en los que no se cuenta con asientos disponibles hasta por periodos de aproximadamente 12 horas; tal es el caso de este fin de semana, durante el cual tan solo el día sábado habría lugares disponibles a partir de las 16:00 horas.

Debido a la demanda que se ha registrado en la Central Camionera de esta localidad, algunas empresas se han visto en la necesidad de utilizar unidades de transporte adicionales para atender la demanda.

Fuente: Tribuna del Yaqui