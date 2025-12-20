¡Síguenos!
Ciudad Obregón: SSPM solicita evitar uso de armas durante celebraciones de fin de año

El almirante, Claudio Cruz Hernández, recordó que el uso de armas de fuego está prohibido y se aplicarán sanciones a quienes sean sorprendidos

Ciudad Obregón: Por seguridad, SSPM solicita evitar uso de armas durante celebraciones de fin de año Foto: TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) solicitan a todas aquellas personas que suelen festejar la llegada de la Navidad y del Año Nuevo realizando disparos al aire, que, por seguridad del resto de los ciudadanos y sus propias familias, se abstengan de realizar esta práctica.

El titular de la dependencia, almirante Claudio Cruz Hernández, destacó que de antemano están en base a la ley de explosivos; se conoce de antemano que el uso de armas de fuego está prohibido.

Ya llevamos, eh, algunos años en donde hemos estado implementando el operativo, pues para evitar que la ciudadanía haga mal uso de las armas de fuego, tanto los 24, pero sobre todo el día último", indicó el jefe de la corporación policiaca cajemense.

Cruz Hernández agregó que, en caso de que alguna persona sea detectada en flagrancia utilizando este tipo de artefactos, de manera inmediata se le avisará a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui

