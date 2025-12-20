Empresarios de Cajeme destacan seguridad, infraestructura y agua como prioridades del presupuesto 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, expresó su opinión respecto al destino que debería tener el presupuesto que ejercerá el municipio de Cajeme para el ejercicio fiscal 2026.

Destacó que los principales rubros que deben recibir atención en el presupuesto para el próximo año son la seguridad, la infraestructura urbana e industrial y el fortalecimiento del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oompasc).

Creo que una parte fundamental, crítica y que da tranquilidad para pensar en que Ciudad Obregón es un buen lugar para instalarse y crecer es la seguridad; creemos que todavía hay pendientes en temas de seguridad, si bien el gobierno municipal nos da datos de mejoras en cuanto a la reducción de crímenes, pero la percepción ciudadana todavía sigue siendo alta en cuanto a la inseguridad que sienten en la ciudad", expresó el líder de los industriales en Cajeme.

En cuanto a infraestructura, Fernández Jaramillo destacó la necesidad de atender la situación de las vialidades, los parques industriales, además de que se deben contemplar recursos encaminados a atender los problemas que representan las fugas, socavones y renovar redes obsoletas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServyTur), Gustavo Cárdenas García, dijo que se debe destinar a resolver problemas relacionados con el rezago en infraestructura hidráulica, fomentar la inversión, combatir la corrupción y eficientar la transparencia.

Agregó que un tema crucial en el que se debe invertir el presupuesto para el 2026 es la seguridad, la salud, la informalidad y los controles eficientes del gasto corriente.

En el caso de la presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), Clarisa Flores Chong, considero que los temas torales a los que se debe poner atención y destinarles recursos son los rubros relacionados con la seguridad. También incluyen la educación, los servicios públicos y el desarrollo económico de Cajeme.

El municipio de Cajeme recibirá 600 millones de pesos por parte del estado como presupuesto para el año 2026. Esta asignación representa un apoyo significativo para el desarrollo de la localidad, ya que permitirá financiar diversos proyectos en áreas prioritarias como infraestructura, educación, salud y servicios públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui