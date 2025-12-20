Hermosillo, Sonora.- El periodo vacacional de diciembre ya comenzó a reflejarse en un mayor movimiento de viajeros en la Central Camionera de Hermosillo, donde el flujo de pasajeros ha registrado un incremento inicial de entre 15 y 20 por ciento, de acuerdo con personal que labora en las distintas líneas de autobuses.

Este aumento, señalaron personal de esa central, es apenas el inicio de la temporada alta, ya que se prevé que la afluencia supere el 50 por ciento conforme se acerquen las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Desde el pasado fin de semana se observó un mayor número de personas que acuden a la terminal para trasladarse a diversos puntos del estado y del país, principalmente para reunirse con familiares o aprovechar los días de descanso.

Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Tijuana, Nogales, Guaymas, Cajeme y Santa Ana, así como ciudades de mayor distancia como Guadalajara, Ciudad de México y Mazatlán. También se reporta un repunte en los viajes hacia comunidades del Río Sonora, la Sierra y el estado de Chihuahua.

Ante este panorama, trabajadores recomendaron a los usuarios comprar con anticipación sus boletos, especialmente los de regreso, ya que en fechas de alta demanda la disponibilidad puede reducirse considerablemente.

Flujo en Central Camionera de Hermosillo aumenta ante periodo vacacional por fiestas decembrinas

Fuente: Tribuna del Yaqui