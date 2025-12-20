Módulos del INE permanecerán cerrados durante las fiestas decembrinas en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a las personas que requieren tramitar, cambiar de dirección o renovar su credencial de elector a acercarse a las oficinas inmediatamente, debido a que los módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados durante las próximas fechas decembrinas.

Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores, explicó que el personal del INE en la Región del Mayo no laborará los días 24 y 25 de diciembre, así como los días del 29 de diciembre al 3 de enero.

La funcionaria federal señaló que muchas personas aprovechan su visita al sur de Sonora durante las fiestas de fin de año para realizar su trámite correspondiente ante el INE; sin embargo, deberán estar atentos a las fechas pautadas como no laborales para que puedan solicitar su credencial sin ningún contratiempo.

Las autoridades manifestaron que cada mañana, antes de abrir las oficinas a las 08:00 horas, se entrega una ficha a las personas que acuden sin cita; sin embargo, estas están sujetas a disponibilidad de los encargados de cada oficinas, por lo que hizo el llamado a acercarse a las oficinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui