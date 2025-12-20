Nueva Ley de Aguas ordena concesiones y da certeza en Sonora: Conagua

Hermosillo, Sonora.- La entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas ha generado inquietud entre distintos sectores productivos del país; sin embargo, en Sonora su aplicación busca ordenar el uso del recurso hídrico y brindar mayor certeza a concesionarios y usuarios, aseguró Rodolfo Castro Valdez.

El director general del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que esta reforma forma parte de la estrategia nacional para garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la gobernanza del recurso, evitando su uso como mercancía. "Uno de los principales cambios en esta reforma es la eliminación de las transferencias de concesiones entre particulares, práctica que anteriormente permitió el acaparamiento y cambios de uso sin control, afectando al consumo humano", señaló.

El funcionario precisó que la nueva ley no pone en riesgo la propiedad de la tierra ni los títulos de concesión existentes, ya que se mantiene el binomio tierra-agua. Los propietarios pueden vender parcelas o ranchos junto con su concesión, siempre que esta se encuentre debidamente actualizada. Castro Valdez añadió que, en este contexto, en Sonora existen alrededor de tres mil títulos vencidos, principalmente de uso agrícola, cuyos titulares tienen hasta el mes de marzo para solicitar su prórroga ante Conagua, ya sea en línea o de manera presencial.

"Como parte de la reforma, la dependencia ahora cuenta con plazos máximos de 60 días para responder a solicitudes de renovación, prórroga o actualización de concesiones, lo que representa un avance significativo frente a los retrasos de años que se registraban anteriormente", manifestó. Cabe señalar que Sonora fue el primer estado en el país donde se entregaron títulos bajo este nuevo marco legal, lo que marca el inicio formal de la implementación de la ley y se deja en claro que la regulación no inhibe la inversión ni la actividad productiva.

El director general de Conagua, Rodolfo Castro Valdez, dio a conocer que la nueva Ley de Aguas ordena concesiones y da certeza en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui