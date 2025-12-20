Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de prevenir accidentes, incendios y afectaciones a personas, animales y al medio ambiente, el Ayuntamiento de Hermosillo mantiene vigente el operativo 'Fin de Año sin Cohetes' durante este 2025, informó Marisela Espriella Salas, directora jurídica de la Dirección General de Inspección y Vigilancia.

La funcionaria explicó que no existe ningún permiso para la venta, distribución, almacenamiento ni detonación de pirotecnia en la zona urbana de la ciudad, por lo que cualquier actividad relacionada con cohetes es considerada una falta administrativa.

"Las multas por detonar pirotecnia pueden alcanzar hasta los 15 mil pesos, mientras que la venta clandestina puede ser sancionada con multas de hasta 500 mil pesos, además del decomiso del producto", enfatizó. Los reportes pueden realizarse al 911 o vía WhatsApp al 662 155 0100. El operativo estará vigente hasta el 6 de enero.

Para prevenir accidentes, Ayuntamiento de Hermosillo refuerza operativo de 'Fin de Año sin Cohetes'

Fuente: Tribuna del Yaqui