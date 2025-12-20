"Plan de Justicia Yaqui está saldando deuda histórica": Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "Desde su puesta en marcha, el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui ha concentrado los esfuerzos de los gobiernos de la Cuarta Transformación para el desarrollo de la región y el bienestar de las comunidades yaquis, con la participación de los propios pueblos. Estos esfuerzos están dando lugar a mejores servicios e infraestructura pública de agua potable, drenaje, luz eléctrica, caminos artesanales, salud, educación y vivienda, así como la regularización de sus tierras y el impulso de sus actividades económicas", aseguró la senadora por Sonora de Morena Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior al respecto de la reciente asamblea de seguimiento en la comunidad de Vicam Pueblo, donde participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de los ocho pueblos yaquis; contando con la participación del titular de Sader, Julio Berdegué Sacristán, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobernador Alfonso Durazo, en la cual reconoció el compromiso con saldar la deuda histórica con los pueblos yaquis.

"Históricamente, la Nación Yaqui había sido excluida del bienestar, siendo víctima de la discriminación, de las desigualdades y del despojo de sus tierras. Con excepción del expresidente Lázaro Cárdenas, quien trabajó en el reparto agrario, ningún gobierno anterior a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República se comprometió a cambiar la vida de las y los yaquis", afirmó.

La legisladora reconoció la continuidad del Plan con la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzando una inversión total de 18.5 mil millones de pesos; recordando que los nuevos avances incluyen la restitución de 50 mil hectáreas de tierras comunales, el Acueducto Yaqui y la tecnificación del Distrito de Riego 018; todos son esenciales para la reactivación de la actividad agrícola.

"A estos esfuerzos se suman otros como la construcción del Hospital Comunitario IMSS-Bienestar Vícam Switch, la Universidad del Pueblo Yaqui y los programas en materia de bienestar social. Sé del esfuerzo y el amor que se ha puesto en cada acción para saldar la deuda histórica", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui