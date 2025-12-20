Seguridad Pública Municipal reforzará vigilancia en la Unidad Deportiva de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, realizó la entrega de dos cuatrimotos a la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en las unidades deportivas de la ciudad.

Las autoridades señalaron que estas unidades se destinarán a los campos deportivos 'Faustino Félix Serna', tras la solicitud de estudiantes, familias y deportistas del sector, quienes denunciaron el mal uso de las instalaciones, así como la presencia de vándalos. Por lo que con estas unidades se espera que haya vigilancia las 24 horas.

Estas cuatrimotos vienen a fortalecer la vigilancia en la unidad deportiva Faustino Félix Serna; van a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública para que todo el ciudadano que ande por aquí se sienta más seguro al ver más vigilancia. Estas cuatrimotos a partir de hoy van a vigilar toda la unidad deportiva", señaló Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en Navojoa.

Cabe señalar que para este año, el Ayuntamiento de Navojoa contemplaba la compra de al menos 20 patrullas tipo pickup, así como motocicletas; sin embargo, no se pudo realizar debido a la falta de recursos, por lo que esperan poder realizar la compra este 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui