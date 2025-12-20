Sonora: Gobernador Durazo inaugura comedor escolar y Telebachillerato Comunitario en Punta Chueca

Punta Chueca, Sonora.- La educación y la atención alimentaria de niñas, niños y jóvenes del Pueblo Comca’ac dieron un paso relevante con la inauguración del Comedor Escolar de la Niñez Indígena 'Hant An Icoohitim Socaaix' y del nuevo Telebachillerato Comunitario de Punta Chueca, obras impulsadas dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, con una inversión superior a los 42 millones de pesos.

Las acciones fueron encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Gobierno de México y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, así como por autoridades tradicionales de la comunidad.

Durante el acto inaugural, el mandatario estatal resaltó que estas obras responden a una demanda histórica y forman parte de una política pública orientada a saldar una deuda social con los pueblos originarios, al garantizar espacios dignos para la formación académica y el bienestar de la niñez indígena.

"El fortalecimiento de la educación y la atención a nuestras niñas y niños es una prioridad. Estas obras representan un acto de justicia para el Pueblo Comca’ac y un compromiso cumplido", expresó. El gobernador tradicional de Punta Chueca, Jesús Félix Segovia, reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, destacando que el acompañamiento institucional ha permitido concretar proyectos estratégicos para el desarrollo de la nación Comca'ac.

El nuevo Telebachillerato Comunitario, cuya construcción se realizó entre abril de 2024 y abril de 2025, beneficiará a 24 estudiantes. El plantel cuenta con aulas equipadas, sistemas de climatización, cisterna e hidroneumático, lo que permitirá mejorar las condiciones en las que se imparte la educación media superior, ya que anteriormente las clases se realizaban en la telesecundaria 260.

