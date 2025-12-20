Ven urgente atender tema de drenajes colapsados ante contaminación de playas en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Ante el problema de contaminación de playas de la región, como la San Francisco, en San Carlos, y la de El Veneno, en Miramar, urge atender el problema del drenaje en Guaymas, consideraron prestadores de servicio y conocedores del tema.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicaron los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua, en donde de 289 playas analizadas, seis resultaron no aptas, y de esas seis, dos son de Guaymas.

Al respecto, Ariel Gaspar Ozuna, prestador de servicios en San Carlos, manifestó que esto es el resultado del problema de drenaje que desde hace mucho tiempo se presenta en la región, tema al que se le debe acelerar su solución.

Comentó que hay importantes proyectos al respecto, como la construcción de una nueva laguna de oxidación, así como de tres plantas tratadoras de aguas residuales, una de ellas en San Carlos, lo que seguramente pondrá fin a los derrames de aguas negras al mar.

Con las reservas

Por su parte, Marco Antonio Ahumada Gutiérrez, integrante de la agrupación Amigos del Medio Ambiente, que todos los jueves hacen tareas de limpieza en la playa El Veneno e inmediaciones, en Miramar, dijo que esta información que dan las autoridades se debe tomar con mucha reserva.

En primero, agregó el conocedor del tema, hay que tomar en cuenta cuándo fueron tomadas las muestras, y en segundo, tomar en cuenta que en esta área el agua tiene mucho movimiento, no permanece inmóvil, lo que indica que los niveles de contaminación se reducen o eliminan.

Fuente: Tribuna del Yaqui