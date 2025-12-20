VIDEO: "Quería cuadro el alcalde": Brincos Dieras responde a Javier Lamarque tras veto de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado martes 25 de noviembre de 2025, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que el comediante Brinco Dieras estaba vetado de Ciudad Obregón mientras "él sea alcalde" porque en su show se hace apología a la violencia contra la mujer. Ante esto, recientemente el famoso respondió al munícipe, diciendo que el "alcalde quiere cuadro".

El comediante y payaso para adultos, cuyo nombre real es Roberto Carlos Oliva Barajas, dijo: "N'mbre como que quería cuadro el alcalde; por eso fue hace dos años que fui. El alcalde ya va de salida; no sé por qué dijo. A lo mejor se va a reelegir. Pero casi por lo regular, donde me presento, los que me contratan casi son los municipios. Son los que pagan por llevar el espectáculo porque les arrimo gente y, al momento de que yo llevo mucha gente, les genero mucho trabajo. Eso es lo más importante; hay gente que nomás se fija en cosas que nada que ver", comentó.

Contrario a molestarse por el veto, Brincos Dieras expresó el gran cariño que tiene por el público de Sonora. "A mi gente de Sonora, los amo, los quiero, qué buena carne, qué buenos burritos hay por allá". Brincos Dieras dejó en claro que su intención siempre ha sido llevar entretenimiento y risas, sin confrontaciones, y evitó entrar en controversias, manteniendo un tono relajado y positivo.

¿Qué dijo el alcalde Javier Lamarque al vetarlo?

El pasado 25 de noviembre, el alcalde Javier Lamarque Cano mencionó que mientras él sea la autoridad en Cajeme, el comediante no se presentaría porque su show tiene alto contenido que ofende a las mujeres. "Todo ese tipo de prácticas tiene que desaparecer; aquí hubo un comediante que se pasó, pero ya no volverá a pasar. Un comediante que vino, un tal Brincos Dieras, que todo mundo se ríe con él, ¿pero no han visto lo que hace y cómo las mujeres se prestan? Aquí en Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal", declaró Lamarque.

¿Quién es Brincos Dieras?

De acuerdo con información en las redes sociales, Brincos Dieras es un comediante y payaso regiomontano que se popularizó masivamente en los últimos años a través de redes sociales como TikTok debido a la viralización de fragmentos de sus shows, que a menudo incluyen contenido subido de tono para adultos.

