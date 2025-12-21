Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios médicos oportunos y gratuitos, especialmente en las comunidades más alejadas de la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha fortalecido la estrategia de las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva (CMMP), consolidándolas como un pilar de la política pública de salud en Sonora.

El mandatario estatal informó que, de enero de 2025 a la fecha, las Clínicas Móviles han realizado 172 Jornadas de Salud Colectiva en plazas públicas de localidades rurales, brindando un total de 173 mil 889 atenciones a 24 mil 544 personas en 69 municipios. Estas acciones han permitido ampliar la cobertura estatal con un enfoque centrado en la prevención y en el acercamiento directo a las familias sonorenses.

Durante las jornadas se ofrecieron servicios de promoción de la salud, optometría, nutrición, vacunación universal, detección de enfermedades crónico-degenerativas, atención en salud sexual y reproductiva, control del niño sano, gerontología y trabajo social. Además, se integraron intervenciones en salud mental y adicciones, atención en salud animal, servicios para enfermedades respiratorias y salud dental, fortaleciendo un abordaje integral y multidisciplinario.

Durazo Montaño destacó que estas acciones garantizan que las zonas rurales y de difícil acceso cuenten con servicios médicos oportunos, gratuitos y con énfasis en la prevención, eje central de la política de salud del Gobierno de Sonora. Subrayó que los resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud Pública, los ayuntamientos y el personal operativo de las Clínicas Móviles, con la instrucción de llevar atención médica de calidad, con enfoque humano, equitativo y comunitario, a cada rincón del estado.

Alfonso Durazo fortalece el acceso a la salud en Sonora con Clínicas Móviles en regiones con mayor necesidad

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno de Sonora