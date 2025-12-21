Clima Ciudad Obregón Sonora HOY 21 de diciembre: ¡Alerta! Prevén calor intenso este DOMINGO

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 21 de diciembre de 2025, es importante revisar cómo se presentará el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, ya que el día estará marcado por un contraste claro entre la frescura de la mañana y el calor que se sentirá con mayor fuerza por la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información clave.

¿Cómo estará el clima en Ciudad Obregón este domingo?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, este domingo 21 de diciembre de 2025 se espera un día estable en Ciudad Obregón, con cielo despejado, sin probabilidad de lluvia y vientos ligeros, aunque las temperaturas aumentarán de forma considerable conforme avance la jornada.

Clima en Ciudad Obregón hoy 21 de diciembre. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco desde las primeras horas. Entre las 5:00 y 6:00 horas, se prevé cielo despejado y una temperatura cercana a los 16°C. El viento soplará de manera ligera, primero del norte y después del noreste, con rachas que oscilarán entre los nueve y 19 kilómetros por hora. Para las 8:00 horas, el cielo se mantendrá soleado y la temperatura seguirá alrededor de los 16°C, con índice de radiación UV bajo, por lo que las actividades tempranas al aire libre no representarán un riesgo significativo.

Hacia el mediodía y la tarde, el calor comenzará a intensificarse. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro alcanzará los 26 grados, con cielo completamente soleado y viento flojo del norte. El índice de rayos ultravioleta (UV) se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar. El punto más caluroso del día se registrará cerca de las 14:00 horas, cuando la temperatura llegará a los 32°C, aunque la sensación térmica será ligeramente menor, alrededor de los 30 grados.

En este periodo, el viento cambiará al oeste y se mantendrá ligero, por lo que será importante hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol. Durante la tarde y la noche, el ambiente comenzará a refrescar. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a cerca de los 28 grados, aún con cielo despejado y viento del oeste. Al llegar la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, se espera un ambiente templado, con temperaturas que bajarán de los 21 a los 19°C.

El cielo continuará despejado y los vientos serán suaves, primero del oeste y posteriormente del norte, lo que favorecerá una noche tranquila en la región. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui