Clima en Hermosillo Sonora HOY domingo 21 de diciembre: Pronóstico de temperaturas

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este domingo 21 de diciembre, es importante revisar el pronóstico del clima en Hermosillo, ya que la jornada estará marcada por una mañana fresca, vientos moderados y un incremento notable de la temperatura hacia la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico completo de la capital de Sonora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, este domingo 21 de diciembre de 2025 se espera un día estable en Hermosillo, con cielo despejado, ausencia de lluvias y vientos que irán disminuyendo conforme avance la jornada, aunque el calor se intensificará durante la tarde. Durante la mañana, el ambiente será fresco desde las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Entre las 6:00 y 8:00 horas, se prevé cielo despejado y soleado, con temperaturas alrededor de los 15°C. El viento soplará de manera moderada del noreste, con rachas que podrían alcanzar entre 23 y 26 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación ligeramente más fresca. Para las 9:00 horas, el termómetro subirá a los 18 grados, manteniéndose el cielo soleado y con índice de radiación UV bajo.

Hacia el mediodía y la tarde, el calor comenzará a sentirse con mayor intensidad. Alrededor de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 26°C, con cielo completamente despejado y viento moderado del noreste. El índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. El punto más caluroso del día se presentará cerca de las 14:00 horas, cuando el termómetro llegará a los 32°C.

Durante este periodo, el viento cambiará hacia el norte y disminuirá gradualmente su intensidad. En la tarde y la noche, las condiciones se volverán más agradables. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a cerca de los 30°C, con cielo soleado y viento flojo del oeste. Ya por la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, se espera un ambiente templado, con temperaturas que bajarán de los 24 a los 20 grados.

El cielo se mantendrá despejado y los vientos serán ligeros, primero del noroeste y posteriormente del este, lo que favorecerá una noche tranquila en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui