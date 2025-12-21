Crecimiento, seguridad y agua: los desafíos del gobierno de Durazo rumbo a 2026

Hermosillo, Sonora.- Tras la reciente aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 y de cara al inicio de año, el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, se encuentra ante una etapa decisiva que marcará el cierre del sexenio y la evaluación pública de su proyecto de transformación.

Si bien la administración estatal ha logrado posicionar a Sonora como un punto estratégico para la inversión y el desarrollo, así como el turismo, los retos que enfrenta siguen siendo de fondo, con temas puntuales como reducción de violencia y desarrollo equitativo y gestión del agua.

Tomamos protesta a 125 nuevas y nuevos colaboradores de IMSS Bienestar Sonora. Reconozco la vocación y el compromiso de médicas y médicos especialistas y personal de enfermería, que forman parte del programa “Más Especialistas, más Enfermeras, más Bienestar”.



Con la entrega de… pic.twitter.com/wzy0rGkiNo — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 18, 2025

El mayor presupuesto social en la historia de Sonora

En este escenario, el Paquete Económico 2026 se convierte en una pieza central de la estrategia gubernamental. Con un presupuesto superior a los 92 mil 571 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo ha planteado como prioridad el combate a la pobreza, mediante el fortalecimiento de programas sociales, educación, salud, seguridad e infraestructura pública. Estos rubros registran incrementos en la propuesta enviada al Congreso del Estado, con el objetivo de ejercerlos el próximo año.

El mandatario estatal subrayó que Sonora contará nuevamente con el presupuesto social más grande de su historia, sustentado en tres pilares: disciplina fiscal sin creación de nuevos impuestos, un enfoque social y la continuidad de la inversión para el desarrollo regional. En ese marco, se destinarán más de 12 mil 600 millones de pesos a programas sociales orientados a la reducción de la pobreza extrema y al apoyo de los sectores más vulnerables.

Retos para 2026

El primero de ellos es mantener el crecimiento económico con un enfoque incluyente. Si bien Sonora se ha posicionado como un polo atractivo para la inversión, particularmente por su ubicación estratégica, su vínculo con Estados Unidos y el impulso al Plan Sonora de Energías Sostenibles, el desafío consiste en traducir ese dinamismo en empleos de calidad y en beneficios tangibles para las regiones menos desarrolladas. La diversificación productiva y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales serán claves para evitar una economía concentrada. Cabe señalar que actualmente el Parque Solar de Puerto Peñasco, uno de los más grandes de América Latina, ya genera 420 megawatts.

Otro reto central es la seguridad pública; por esto la reciente suma de Sonora en el Acuerdo Nacional contra la Extorsión encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con el gobernador Durazo, la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Sonora fortalecerá la capacidad para enfrentar la incidencia delictiva en el estado. "No es un problema que tengamos de manera relevante en el estado, sin que esto signifique que no se presenten casos de extorsión, pero el objetivo es precisamente que no haya un solo caso de extorsión sin castigar", explicó.

Seguimos fortaleciendo el transporte público en #Hermosillo con unidades, en toda la flota, que cuentan con nueva tecnología.



Junto con las jornadas permanentes de credencialización avanzamos hacia un sistema más digno, seguro, eficiente e incluyente.#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/uFNWwJM7Wu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 16, 2025

Ante esto, reducir los delitos de alto impacto, fortalecer a las policías locales y avanzar en la procuración de justicia son tareas indispensables para recuperar la confianza social y garantizar condiciones de desarrollo. Por otra parte, la gestión del agua y la infraestructura representa un desafío estratégico en un estado con clima árido y presión creciente sobre los recursos hídricos. Obras de abasto, modernización de redes, tratamiento y uso eficiente del agua serán determinantes para la viabilidad económica y social de Sonora. Es por eso que en el Paquete Económico 2026 para infraestructura hídrica se programan 667 millones de pesos, dirigidos a 156 acciones en 60 municipios, principalmente para fortalecer el acceso al agua, ampliar redes y enfrentar los efectos de la sequía.

Finalmente, la conclusión de enormes proyectos de infraestructura será clave para este 2026, entre ellos concluir la segunda y tercera etapa del Bosque Urbano La Sauceda, con una inversión de 200 millones de pesos; la rehabilitación del Museo La Burbuja, así como las segundas etapas de los malecones turísticos de San Carlos, Guaymas y Empalme, orientados al desarrollo regional y la actividad turística, además de la primera etapa de la carretera de cuatro carriles Hermosillo–Miguel Alemán y el rescate del complejo de la Laguna del Náinari, en Cajeme.

El desafío para el gobierno estatal será sostener una narrativa de transformación respaldada por resultados medibles, fortalecer la participación ciudadana y mantener estabilidad política en un contexto nacional complejo. En conjunto, estos retos definirán no solo el cierre del sexenio de Alfonso Durazo, sino el rumbo de Sonora en el mediano plazo.

Somos un gobierno que escucha y atiende los temas del agua con diálogo y cercanía.



En este encuentro se realizó la entrega de títulos de concesión y la presentación de la Ley General de Aguas y sus reformas, a cargo de @Efrainmoralesl, director general de la CONAGUA.



Seguimos… pic.twitter.com/t9MChmSvgy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui