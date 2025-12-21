Escuelas de la Región Yaqui en el sur de Sonora solicitan fumigación tras incremento en casos de dengue

Ciudad Obregón, Sonora.- Prácticamente todos los planteles de educación básica de la Región Yaqui han estado solicitando a las autoridades educativas jornadas de fumigación luego de que durante los últimos dos meses se incrementaran los casos de dengue, según Fausto Flores Guerrero.

El delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en la zona sur 1 explicó a TRIBUNA que durante las últimas semanas se han estado multiplicando dichas peticiones. "Son muchas las solicitudes, no tengo la cifra exacta, pero casi la totalidad de las escuelas, ante la proliferación de la problemática del dengue, todos están solicitando la fumigación y tratamos de atender a todas", declaró.

Apuntó que se encuentran trabajando en una alianza estratégica tanto con el municipio como con la Secretaría de Salud del Estado, pero asegurando también la optimización de recursos. Flores Guerrero aclaró que la prioridad se basa en las colonias que representan focos rojos por alta incidencia de casos y pide a los directivos de los planteles que ese tipo de solicitudes se hagan a las instancias adecuadas.

"Hemos detectado que mandan solicitudes de fumigación al municipio, pero los caminos de gestión deben ser los correctos. La verdad, estoy viendo una respuesta relativamente rápida a las solicitudes y, cuando haya un margen importante de dilatación, que lo hagan saber a las autoridades pertinentes para que se acelere ese proceso", comentó el delegado. Por otra parte, reconoció que algunos planteles escolares se han organizado y pagado servicio particular de fumigación, para no tener que esperar más tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui