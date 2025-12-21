FOTOS: ¿Metallica visita Ciudad Obregón? Su vocalista, James Hetfield, es visto en el aeropuerto

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 21 de diciembre de 2025 se ha viralizado en redes sociales un hecho inédito que emocionó a cientos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón fue visto James Hetfield, vocalista y guitarrista de la legendaria banda Metallica; las fotos del momento se han compartido en todas las plataformas.

El ícono mundial del heavy metal se mostró accesible y amable durante su paso por la terminal aérea, donde interactuó de manera espontánea con personas que lo reconocieron. Hetfield se detuvo para tomarse fotografías, firmar autógrafos e incluso dedicar un par de guitarras, dejando un recuerdo inolvidable entre sus fans de Ciudad Obregón.

¿Metallica visita Ciudad Obregón? Su vocalista, James Hetfield, es visto en el aeropuerto

De acuerdo con lo observado en el aeropuerto y viralizado en redes sociales, la visita del músico parece haber sido de carácter personal, ya que Metallica no tiene conciertos programados en la región ni ha emitido algún comunicado oficial sobre el motivo de su estancia en Sonora. Aun así, el encuentro fortuito generó gran emoción y fue ampliamente compartido en redes sociales.

Según lo compartido en redes, Hetfield visitó el municipio de Cajeme y llegó directo al Terranova Ranch, donde se realizan diversas actividades, desde pesca hasta caza. De acuerdo con la página de Terranova Ranch, el rancho se encuentra a media hora del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, el cual recibe vuelos tanto privados como comerciales de la aerolínea Aeroméxico. Incluso la propia cuenta del rancho compartió fotos del artista en su cuenta de Instagram.

James Hetfield, de 61 años, es una de las figuras más emblemáticas del metal a nivel mundial. Metallica, banda fundada en San Francisco en 1981, se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del género con éxitos como 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matters' y 'Master of Puppets'. Actualmente, el grupo está integrado por Hetfield, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett en la guitarra principal y Robert Trujillo en el bajo.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y múltiples premios internacionales, Metallica ha marcado el rumbo del metal moderno, por lo que la presencia de su vocalista en Ciudad Obregón se convirtió en un momento histórico para los seguidores del rock pesado en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui