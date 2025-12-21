Hermosillo, Sonora.- Este domingo 21 de diciembre de 2025, por varias horas, maestras y maestros de la Universidad de Sonora (Unison) cerraron las vialidades de bulevar Luis Encinas y Rosales, por indiferencia institucional, ante la falta de promoción de maestros que no pueden subir de nivel.

Ante la huelga de hambre del maestro Ricardo Ortega, académicos de la Universidad de Sonora cerraron las calles para ejercer presión ante el rezago de promociones de académicos para escalar de nivel escalafonario.

Cuauhtémoc Nieblas, líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), dijo que son cientos de maestros que viven con incertidumbre sobre su futuro laboral, ante la falta de prestaciones, como son las promociones escalafonarias.

Huelga de hambre de maestro de Unison: Docentes se suman a protesta y cierran calles en Hermosillo

Es algo que venimos solicitando en nuestro pliego petitorio y en las revisiones salariales y la rectoría no ha tenido la capacidad de gestión para hacer valer nuestros derechos, por eso ahora estamos aquí alzando la voz porque tenemos que luchar por lo que por derecho nos corresponde".

Por su parte, Ricardo Ortega, maestro que tiene más de 48 horas plantado en la rectoría de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, dijo que su lucha es por la dignidad y por el derecho de los maestros que tienen años laborando y siguen percibiendo un sueldo bajo.

"Esta lucha es por la dignidad, por el respeto y por la voz; que, como yo, hay maestros que no están siendo promovidos, aun con preparación académica y que tienen años desde las aulas formando a los nuevos profesionistas".

Estado de salud

El maestro en huelga de hambre Ricardo Ortega se encuentra estable de salud, tuvo complicaciones mínimas, pero cuenta con acompañamiento médico por maestras y maestros de áreas de ciencias de la salud. Aunque no ha tenido complicaciones graves, dijo que seguirá hasta tener justicia por parte de la rectoría para subir de nivel y poder hacer valer sus derechos laborales, con estas acciones.

La Universidad de Sonora, a través de comunicados, ha señalado que el maestro del área de física no ha tenido promoción, por diferentes fórmulas que contemplan las convocatorias, como la repartición de horas en el área.

