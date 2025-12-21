Mañana FRÍA y tarde CALUROSA: Así será el CLIMA en Sonora HOY domingo 21 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 21 de diciembre de 2025, es importante revisar cómo se comportará el clima en Sonora, ya que el día estará marcado por cambios importantes entre la mañana y la tarde. Aunque no se esperan lluvias, el contraste entre el frío matutino y el calor que se sentirá en varias regiones del estado obliga a tomar precauciones, sobre todo para quienes viajarán, realizarán actividades al aire libre o circularán por zonas serranas y costeras. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este domingo 21 de diciembre predominará el cielo despejado en Sonora, con ambiente estable durante todo el día, aunque con temperaturas extremas dependiendo de la región y rachas de viento moderadas en algunas zonas. Durante la mañana, el ambiente será fresco en la mayor parte del estado y frío a muy frío en zonas altas de la sierra, donde no se descartan heladas.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

En municipios del norte como Heroica Nogales y Agua Prieta, las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 7 y 9°C, mientras que en Magdalena de Kino y Nacozari de García se esperan valores cercanos a los 11°C. En la región costera, como Puerto Peñasco y Guaymas, el amanecer será más templado, con mínimas de entre 14 y 15°C, aunque con presencia de bancos de niebla en algunos tramos cercanos al litoral.

En el centro del estado, Hermosillo iniciará el día con alrededor de 14 grados, al igual que Ciudad Obregón y Huatabampo, donde el ambiente será fresco durante las primeras horas. Hacia el mediodía y la tarde, el calor se intensificará de forma notable. En Hermosillo, el termómetro alcanzará hasta los 33 grados, mientras que en Ciudad Obregón se prevé una máxima cercana a los 32°C. En municipios del sur como Huatabampo, las temperaturas rondarán los 30 grados, mientras que en Guaymas se esperan alrededor de 27 grados.

En la región norte y noroeste, Caborca llegará a los 31°C, Sonoyta a los 29 y San Luis Río Colorado a los 26°C. En general, el ambiente será cálido a caluroso en gran parte del estado, con viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, lo que podría incrementar la sensación térmica en algunas zonas.

Durante la noche, el clima volverá a ser más fresco y estable. Las temperaturas descenderán de forma gradual, con valores cercanos a los 20 grados en ciudades como Hermosillo y Guaymas, mientras que en el sur del estado, como Ciudad Obregón, se esperan alrededor de 19 grados. En el norte y zonas serranas, el ambiente será nuevamente frío, con temperaturas que podrían ubicarse por debajo de los 10 grados en algunos municipios.

¡Disfruta tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui