Miles de niños y jóvenes de Ciudad Obregón acuden y disfrutan de Animecón 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Disfrazados de sus personajes de anime favoritos fue como niñas, niños, jóvenes y hasta adultos acudieron a la convención que se realiza cada año durante el mes de diciembre en Ciudad Obregón.

El Animecón 2025 reunió a amantes de la conocida cultura 'friki', en la que se engloban aficiones a los cómics, al anime, los videojuegos, el baile k-pop, el cosplay, entre otras.

Los asistentes disfrutaron de presentaciones en vivo de actrices y actores de doblaje, así como las y los cosplayers invitados, artistas gráficos locales que expusieron sus creaciones y otros emprendedores con diversos artículos a la venta.

René García, Humberto Vélez y Rossy Aguirre fueron los más aclamados de la jornada que inició desde las 10:00 horas de la mañana y culminó a las 20:00 horas de este domingo 21 de diciembre en la majestuosa Arena Itson.

Al cierre del evento se realizaron las premiaciones de las distintas competencias, prometiendo regresar el próximo 2026 con un evento recargado.

Fuente: Tribuna del Yaqui