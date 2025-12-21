Tras contaminación de playas en Guaymas, CEA implementa acciones inmediatas para garantizar calidad sanitaria

Hermosillo, Sonora.- Después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicaron los resultados del Tercer Monitoreo de Calidad del Agua de Mar en Playas de Uso Recreativo, donde dos playas de Guaymas resultaron no aptas, las autoridades del gobierno de Sonora ya están tomando acciones para corregir los resultados.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que fueron corregidas y se aplican medidas para evitar que se repitan las descargas que propiciaron afectaciones a las dos playas a principios de diciembre, por lo que se encuentra en condiciones de solicitar a la Cofepris un nuevo análisis para comprobar que los parámetros sanitarios se mantienen dentro de la norma.

El vocal ejecutivo de la CEA, Ariel Monge Martínez, señaló que se actuó de manera oportuna para estabilizar los sistemas de drenaje y atender los puntos que generaban afectaciones al entorno costero. Como se mencionó al principio, en diciembre de 2025, la Cofepris emitió el Tercer Monitoreo de Calidad del Agua de Mar en Playas de Uso Recreativo, en el que se evaluaron 289 playas ubicadas en 17 estados costeros del país.

El reporte indicó que seis playas a nivel nacional superaron el límite de 200 enterococos por cada 100 mililitros, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que fueron clasificadas como no aptas para uso recreativo. En Sonora, el monitoreo identificó presencia microbiológica en dos playas: El Veneno, en Miramar, y San Francisco, en San Carlos, situación que detonó la implementación de acciones correctivas inmediatas.

Monge Martínez detalló que se realizaron dos reequipamientos en cárcamos de bombeo, además de concluir el proyecto ejecutivo de la red de drenaje de la colonia San Bernardo, obra que iniciará el 1 de enero de 2026 en coordinación con autoridades municipales.

El titular de la paraestatal aseguró que, con las descargas corregidas y las obras en proceso, la CEA se encuentra en condiciones de solicitar un nuevo análisis para demostrar que los parámetros sanitarios están dentro de la norma, priorizando la salud pública y el cuidado del medioambiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui