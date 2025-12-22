"2026 va a ser un buen año para Sonora", asegura Sheinbaum con estos PROYECTOS y OBRAS

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 22 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que, oficialmente, tras una huelga de casi 20 años en Cananea (Sonora), los trabajadores decidieron darla por concluida luego de llegar a un acuerdo en el marco del Plan de Justicia para esa región. Tras compartir detalles de la negociación, habló de los proyectos para esta entidad en 2026.

Luego de celebrar el acuerdo entre Grupo México y el Gobierno Federal respecto a la reparación del daño tras el derrame del Río Sonora (TRIBUNA comparte más información aquí), Sheinbaum Pardo apuntó que, el próximo 2026 en Sonora se atenderán proyectos relacionados con carreteras, el Puerto de Guaymas y el ya conocido Plan Sonora.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta mexicana señaló que el próximo año el Gobierno Federal impulsará con más fuerza un proyecto que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): la carretera Guaymas-Chihuahua.

Le vamos a dar más impulso a la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, que inició con el presidente López Obrador. En realidad eran recursos que venían de Guamas y ahora le vamos a dar impulso mayor. Eso inicia el próximo año", dijo Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la presidenta de México señaló que otra prioridad en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño será el Puerto de Guaymas, el cual está avanzando. Asimismo, se impulsará el Centro de Producción de Carne, para apoyar a los ganaderos locales y, en general, el Plan Sonora.

El Puerto de Guaymas, obviamente que va muy avanzado; el Centro de Producción de Carne, con exportación que ahí con los ganaderos de Sonora se va a impulsar; y en general el Plan Sonora, que también ya se anunció la semana pasada que se amplía la producción de energía solar en Puerto Peñasco y algunas acciones que tienen que ver el Plan Sonora".

Entonces va a ser un buen año para Sonora", concluyó Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'