Alfonso Durazo resalta acuerdo histórico en favor de mineros de Cananea con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, afirmó, en el marco del Plan de Justicia para Cananea, que se concretó un acuerdo histórico que permitió concluir la huelga de la sección 65, la cual permanecía activa desde hace más de 18 años, mediante la liquidación correspondiente a más de 650 mineros.

El mandatario estatal subrayó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se destinaron los recursos complementarios necesarios para concretar el acuerdo bajo un modelo de solución amistosa, lo que permitió destrabar un conflicto que por años afectó a las y los trabajadores y a la comunidad de Cananea.

Gracias al respaldo de la Presidenta @Claudiashein, hicimos justicia a las y los trabajadores mineros de la Sección 65 en #Cananea.



Después de más de 18 años de espera, les entregamos la liquidación que por derecho les corresponde. Con hechos, seguimos transformando Sonora. pic.twitter.com/0stpRq8Xbu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 23, 2025

Derivado de esta resolución, el personal minero comenzó a recibir la liquidación laboral conforme a lo establecido en la ley, garantizando el respeto a sus derechos laborales. "Celebro este acuerdo, con el que concluye la huelga de los mineros de la sección 65 de Cananea, que por más de 18 años exigieron justicia. Hoy es una realidad gracias al Plan de Justicia para Cananea y al compromiso con su gente", expresó el gobernador Durazo.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las y los trabajadores de la sección 65 ya reciben su liquidación, conforme a lo establecido en el Plan de Justicia para Cananea, impulsado por el Gobierno de Sonora y respaldado plenamente por el Gobierno de México.

¡Lo logramos compañeras y compañeros!

¡Cananea resistió y venció! uD83DuDC4AuD83CuDFFC



Llega a su fin el conflicto de #Cananea, Sonora, en el que nuestro Sindicato @LosMineros_Mx que me honró en presidir y mis compañeros mineros de la Sección 65 resistieron valientemente contra los abusos, las… pic.twitter.com/Jf8XLKhK4W — Napoleón Gómez Urrutia (@NGomezUrrutiaMX) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui