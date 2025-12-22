Así funcionará la red de sensores que analizará en tiempo real la calidad del aire en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un proyecto interinstitucional encabezado por investigadores de la Universidad de Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Hermosillo, permitirá conocer en tiempo real la calidad del aire que se respira en distintos puntos de la ciudad, a través de una red de sensores especializados.

El profesor investigador Federico Cirett Galán, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería de la Unison, explicó que en la iniciativa participan también la doctora Raquel Torres Peralta y el doctor Javier Esquer Peralta, así como personal de la Agencia de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento, entre ellos la doctora Carla Neudert, Arón Montaño y Claudia Falcón.

"El proyecto surgió de la fusión de dos investigaciones previas, lo que permitió consolidar una estrategia conjunta y de esa forma ayudar en la medición de la calidad del aire en Hermosillo", precisó.

Argumentó que actualmente se cuenta con 12 sensores instalados en puntos estratégicos de la zona urbana de Hermosillo, con planes de ampliar la cobertura a otras áreas como el poblado Miguel Alemán y comunidades del norte del municipio. Estos dispositivos miden partículas PM2.5 y PM10, relacionadas con polvo, emisiones vehiculares, quema de materiales, fogatas y partículas biológicas como esporas, las cuales pueden representar riesgos para la salud, especialmente las de menor tamaño.

Los sensores, de bajo costo, registran información cada cinco minutos y la envían a un servidor donde los datos son procesados y publicados para consulta pública, lo que permitirá tomar decisiones informadas, como realizar o no actividades al aire libre.

Hay resultados que indican que zonas del norte de la ciudad presentan mayores concentraciones de partículas, principalmente durante los meses de invierno. Para febrero del 2026 se prevé la publicación de un artículo científico sobre esos resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui