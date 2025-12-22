Autoridades municipales atienden 'camionazo' en carretera Navojoa-Huatabampo

Navojoa, Sonora.- Las festividades de fin de año se pintaron de rojo este fin de semana en el sur de Sonora, luego de que un hombre perdiera la vida durante el 'camionazo' registrado en la carretera Navojoa-Huatabampo, donde además, 32 pasajeros fueron trasladados a un hospital para su revisión médica.

De acuerdo a los reportes, el accidente se presentó en la salida poniente de Navojoa, a la altura del Ejido 5 de Junio, casi en los límites con el municipio de Etchojoa, donde una camioneta terminó impactándose contra el autobús de pasajeros y este a su vez derrapó por fuera de la cinta asfáltica hasta terminar volcado.

La magnitud del incidente activó la movilización masiva de los cuerpos de rescate, especialmente de los elementos de Bomberos de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, quienes, tras evaluar a los pasajeros, decidieron trasladarlos a distintos hospitales de la región.

Desde el primer momento, la situación fue atendida de forma coordinada entre las autoridades municipales del Ayuntamiento de Navojoa y el Gobierno del Estado de Sonora, priorizando la atención a las personas involucradas, así como el resguardo y la seguridad en la zona... El gobierno municipal expresa su solidaridad y condolencias a los familiares de la persona fallecida, y reitera su compromiso de brindar el acompañamiento y apoyo necesario en estos momentos", indicó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal.

Por su parte, Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa, precisó que el choque se registró a las 20:50 horas de este domingo, entre un autobús con 44 pasajeros y la camioneta tripulada por dos pasajeros.

Señaló que se tiene el registro de 28 personas atendidas y trasladadas en ambulancias, mientras que 13 personas se trasladaron por su cuenta y sólo tres de ellas no requirieron atención médica. Por ello, las autoridades volvieron a exhortar a la población a conducir con precaución, principalmente cuando se transite por la carretera o cerca de canales de riego; esto para evitar que se presente otra tragedia.

Fuente: Tribuna del Yaqui