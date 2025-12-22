Ayuntamiento de Etchojoa busca tapar el socavón de la carretera Bacobampo-Basconcobe

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), hizo un llamado a los habitantes de las comunidades de Bacobampo y Basconcobe a conducir con precaución sobre la carretera de la región, debido a la presencia de un socavón, lo cual pudiera ocasionar un accidente.

Las autoridades señalaron que personal de Obras Públicas ya se encuentra trabajando en la reparación del tramo carretero en el menor tiempo posible, con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y sus visitantes en estas fiestas decembrinas.

Se recomienda circular con precaución, respetar la señalización y considerar rutas alternas… Protección Civil informó sobre la existencia de un socavón en la carretera Bacobampo–Basconcobe, por lo que se hace un atento llamado a automovilistas a extremar precauciones al transitar por dicho tramo", indicaron las autoridades.

Por su parte, la ciudadanía pidió al gobierno municipal instalar luces de prevención en la zona mientras terminan los trabajos de rehabilitación, debido a que durante la noche no se logra apreciar el socavón ni los señalamientos, por lo que temen que se presente algún incidente que lamentar.

Fuente: Tribuna del Yaqui