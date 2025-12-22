Cajeme ejercerá presupuesto de tres mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Un presupuesto de aproximadamente tres mil millones de pesos es el que ejercerá el municipio de Cajeme para el ejercicio fiscal 2026, informó el alcalde Javier Lamarque Cano, quien además destacó que una vez que se presente y se apruebe, se dará a conocer su distribución a detalle.

Agregó que para continuar con los trabajos de mejoramiento de la infraestructura y obras que generen bienestar para los cajemenses, no hacen falta ni ganas, ni voluntad, sino recursos.

Se va a presentar el 24 para su aprobación; ya que se presente, haremos una exposición aquí detallada en qué consiste el presupuesto, cómo se va a aplicar; el monto total son poco más de tres mil millones de pesos, el de ingresos y el de egresos automáticamente, porque ahora, así como dijo el clásico, todo lo que entra sale; es más, no sé cómo lo hacen, sale más de lo que entra", afirmó el edil cajemense.

Lamarque Cano destacó que en materia de obras durante el año que está por concluir le fue bien al municipio; sin embargo, consideró que los presupuestos habitualmente resultan insuficientes; para el 2026 se continuará con la misma dinámica de trabajo.

Para el próximo año viene lo mismo, vamos a continuar con las calles, vamos a continuar con los drenajes, vamos a continuar con algunas obras que ya iniciaron este año, que es la remodelación del Parque Infantil, la Laguna del Náinari, vamos a intentar avanzar con el Deportivo Álvaro Obregón; estoy intentando conseguir recursos para iniciar las obras de reordenamiento y renovación del centro comercial de Obregón, entre otras cosas", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui