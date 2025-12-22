Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 22 de diciembre: ¿Habrá LLUVIAS? Advierten cielo NUBLADO

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón para este lunes 22 de diciembre de 2025 será un factor a considerar desde temprano, especialmente para quienes tienen actividades al aire libre, traslados largos o exposición al sol durante varias horas. Ya que, a lo largo del día se prevén cambios importantes en la temperatura, con una mañana fresca y una tarde calurosa, por lo que es recomendable tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, la jornada iniciará con condiciones estables y cielo despejado durante las primeras horas del día. Entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, el termómetro marcará alrededor de los 15°C, con una sensación térmica similar y viento ligero del noreste, con rachas que oscilarán entre los cinco y 11 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta (UV) será bajo, por lo que no se espera riesgo por exposición solar en este periodo. Conforme avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido. Para las 8:00 horas se espera cielo soleado y una temperatura cercana a los 16°C, mientras que hacia las 11:00 de la mañana el calor aumentará de manera considerable, alcanzando hasta los 27°C, con sensación térmica de 26.

En este lapso, el viento cambiará ligeramente al noroeste y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se permanece al aire libre. Durante la tarde, Ciudad Obregón registrará el punto más alto de temperatura del día. Alrededor de las 14:00 horas se prevé cielo despejado y ambiente muy caluroso, con máximas cercanas a los 32°C y sensación térmica de hasta 30 grados.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico.



uD83EuDD13Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/8CiJeRQAvv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

El viento será flojo del oeste y la radiación ultravioleta se mantendrá en nivel medio, por lo que será importante evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado. Hacia el final de la tarde y entrada la noche, las condiciones comenzarán a cambiar gradualmente. A partir de las 17:00 horas se espera un descenso en la temperatura, con valores alrededor de los 28 grados y cielo con nubes y claros.

Para las 20:00 horas, el termómetro bajará a los 22°C y continuará el cielo parcialmente nublado, con viento ligero del oeste. Ya por la noche, cerca de las 23:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 19°C, con sensación térmica similar y viento leve del noroeste, manteniéndose un ambiente más fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)