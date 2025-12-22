Clima en Hermosillo Sonora HOY lunes 22 de diciembre: Alertan CIELO NUBLADO y calor

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este lunes 22 de diciembre de 2025 presentará contrastes importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable revisar el pronóstico antes de salir de casa. Según el reporte general, la jornada iniciará con ambiente fresco y viento moderado, mientras que por la tarde se espera un aumento considerable en la temperatura, con condiciones que podrían generar sensación de calor. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, las primeras horas de este lunes estarán marcadas por cielo despejado y temperaturas frescas. Entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, el termómetro se mantendrá alrededor de los 15°C, con sensación térmica similar y viento moderado del noreste, con rachas que oscilarán entre los 13 y 23 kilómetros por hora.

El índice de radiación ultravioleta (UV) será bajo, por lo que no se prevén riesgos por exposición solar en este periodo. Durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables, aunque con presencia constante de viento. Hacia las 8:00 horas se espera cielo soleado y temperatura cercana a los 15°C, mientras que para las 11:00 de la mañana el ambiente comenzará a tornarse más cálido, con valores de hasta 26°C y cielo con nubes y claros.

En este lapso, el viento seguirá soplando del noreste con rachas que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora, y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar. Por la tarde, Hermosillo registrará las temperaturas más altas del día. Alrededor de las 14:00 horas se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 32°C, con sensación térmica de hasta 30.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico.



uD83EuDD13Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/8CiJeRQAvv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

El viento disminuirá su intensidad y cambiará de dirección hacia el sur, lo que podría hacer que el calor se perciba con mayor intensidad. En este horario, el índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que será importante evitar la exposición prolongada al sol. Hacia el final de la tarde y durante la noche, las condiciones comenzarán a refrescar gradualmente. Para las 17:00 horas se espera una temperatura de alrededor de los 30°C, con cielo con nubes y claros y viento flojo del oeste.

Al llegar la noche, cerca de las 20:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 23 grados, con sensación térmica ligeramente superior. Finalmente, para las 23:00 horas se prevé un ambiente más fresco, con temperaturas cercanas a los 20°C, viento ligero del este y cielo parcialmente nublado, lo que permitirá una noche más templada y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui