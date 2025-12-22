Con aumento en precios y ventas, las carnicerías de Ciudad Obregón se preparan para la demanda de Navidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Menudo sonorense, pozole, pavo horneado, pierna de cerdo al horno y tamales de carne son algunos de los principales platillos que generalmente se preparan para disfrutar en familia durante la cena navideña en el sur de Sonora.

Esa situación ha generado que, durante los últimos días, se incrementen las ventas en las carnicerías de la ciudad entre un 200 y 300 por ciento, porcentaje que, según los carniceros, podría aumentar estos 23 y 24 de diciembre hasta en un 500 por ciento.

TRIBUNA salió a las carnicerías de Ciudad Obregón y platicó con algunas jefas de familia sobre los precios, en comparación con el mes de diciembre de 2024. "A mí se me hacen un poco más caras las carnes este año; el año pasado compré esto mismo que llevo por 380 pesos y ahorita fueron 530 pesos. Sí se ha sentido más caro ahora", comentó la señora Guadalupe Chávez.

Voy a hacer menudo, pozole y tamales para cenar con la familia. El año pasado hice birria y otras comidas; cada año tratamos de cambiarle, pero a menudo terminamos comprando carne. Esa no puede faltar, pero sí está muy cara", dijo, por su parte, Carolina Mendoza.

Comerciantes carniceros coincidieron en que existen algunos productos que sí sufrieron incrementos de hasta un 35 por ciento. Este aumento, según señalaron, se ha visto reflejado principalmente en cortes de carne de alta demanda, lo que ha generado preocupación tanto entre los consumidores como entre los propios vendedores, quienes deben ajustar sus precios sin afectar demasiado sus ventas.

Esta semana empezó a verse mucho movimiento, mucha venta; la gente está llevando más cabeza, lengua y menudo. Ah, y también están comprando mucho la carne de pierna, espaldilla, pecho y pescuezo para la barbacoa. Tengo 25 años en el negocio de la carnicería y nunca había estado la pata tan cara. De hecho, está más cara ahorita la pata que la misma panza, pero la gente la pide a fuerza. Decía mi tata que un menudo sin pata no es menudo", comentó Érika Félix.

Mercajeme listo para la saturación de compras de último momento

Con la contratación de empleados temporales, actualización de inventario y otras estrategias, el comercio local estaba listo para lo que se veía venir como cada año; las compras de pánico, según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Obregón y encargados del Mercado Municipal de Cajeme (Mercajeme).

Sobre el tema, Esteban Valdez Gascón, presidente del Consejo Administrativo del Mercajeme, señaló que esto ocurre cada mes de diciembre y los cajemenses dejan sus compras para último momento. "Siempre ha sido así, tenemos todo el mes de diciembre para realizar las compras y nos esperamos hasta los últimos días, cuando ya la gente anda desesperada y estresada queriendo comprar, pero a veces ya no encuentra lo que busca", comentó a TRIBUNA.

Mencionó que los comerciantes se preparan previamente con la compra de más mercancía que podrían vender durante estos días por la Navidad y fin de año.

El fin de semana estuvo muy saturado el Mercajeme, hubo muchísima gente y las ventas se comportaron muy bien y ahorita todo este inicio de semana continúa con mucha gente comprando", agregó el líder del inmueble más representativo del comercio en la ciudad.

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui