Elementos de la PESP realizan posadas para niñas y niños de sectores vulnerables de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) compartieron momentos de alegría y esperanza con niñas y niños de varios municipios de Sonora, mediante actividades decembrinas enfocadas en sectores vulnerables, fortaleciendo la cercanía con la comunidad.

A través de acciones de proximidad social, los grupos operativos de la PESP organizaron posadas comunitarias y entregaron juguetes, alimentos y artículos de primera necesidad, los cuales fueron reunidos con recursos propios de las y los oficiales, reafirmando su compromiso más allá de las labores de seguridad.

Como parte de estas iniciativas, elementos de la Policía Estatal se sumaron al esfuerzo de la agrupación Tu Ángel de Ayuda HMO, destinando recursos para la adquisición de apoyos que beneficiaron directamente a la niñez de distintas comunidades, en un gesto de generosidad y vocación de servicio que distingue a la corporación.

De igual manera, los grupos operativos que trabajan en colonias focalizadas de distintos municipios organizaron posadas comunitarias, donde convivieron con familias, niñas y niños, fortaleciendo los lazos de confianza y brindando momentos de alegría durante la temporada navideña.

En coordinación con personal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la PESP participó en actividades recreativas, culturales y deportivas como parte de la Jornada Permanente por la Paz, contribuyendo a la sana convivencia y al fortalecimiento del tejido social.

La Policía Estatal llevó alegría a niños y niñas de Sonora con posadas, juguetes y alimentos, demostrando su compromiso social más allá de la seguridad. #SSPCSonora ¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/tqzNPK4jWB — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui