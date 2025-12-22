¿Habrá LLUVIAS en Sonora este lunes? Pronóstico del CLIMA HOY 22 de diciembre de 2025

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este lunes 22 de diciembre de 2025 presentará condiciones mayormente estables, pero con contrastes marcados entre el amanecer, la tarde y la noche. Aunque no se esperan lluvias en el estado, el descenso de temperatura durante las primeras horas y el aumento del calor por la tarde hacen recomendable revisar el pronóstico antes de salir de casa, especialmente en zonas serranas y ciudades del sur y centro del estado. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, durante el transcurso del día predominará el cielo despejado y con nubes y claros en gran parte del territorio sonorense, así como en el vecino estado de Sinaloa. No se prevén precipitaciones, lo que mantendrá condiciones secas en toda la región.

Por la mañana, el ambiente será fresco en la mayor parte de Sonora, con temperaturas frías a muy frías en zonas altas del estado, donde podrían presentarse heladas. En ciudades del norte y noreste como Agua Prieta y Cananea, el termómetro rondará entre los 9°c, mientras que en Heroica Nogales se espera una mínima cercana a los 6°C.

En otras localidades como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Sonoyta, las temperaturas matutinas oscilarán entre los 11 y 14°C, manteniendo un ambiente frío al amanecer. Durante la tarde, las temperaturas aumentarán de forma notable y el ambiente pasará de templado a cálido, e incluso caluroso en varias zonas del estado. Ciudades del centro y sur como Hermosillo y Ciudad Obregón alcanzarán máximas cercanas a los 33°C, mientras que Navojoa podría llegar hasta los 34°C.

En municipios como Heroica Caborca, Magdalena de Kino, Miguel Alemán y Huatabampo, se esperan valores entre los 31 y 32°C, con cielo parcialmente nublado o soleado. En la región costera, Heroica Guaymas registrará una máxima cercana a los 25°C, mientras que Puerto Peñasco se mantendrá más templado, alrededor de los 22°C.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico.



uD83EuDD13Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/2WQCwpcYlc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 22, 2025

El viento será otro factor a considerar durante la jornada. Se prevé viento de componente oeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora en algunas zonas del estado, lo que podría generar sensación térmica ligeramente distinta, especialmente por la tarde.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar gradualmente en todo Sonora. Las temperaturas descenderán nuevamente a valores frescos, manteniéndose entre los 11 y 15°C en gran parte del estado, con cielo con nubes y claros y condiciones estables. En zonas serranas, el descenso térmico será más marcado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el frío nocturno.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)