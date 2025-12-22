Huelga de hambre en la Universidad de Sonora llega a su fin; maestro logra negociación con autoridades

Hermosillo, Sonora.- El académico de la Universidad de Sonora, Ricardo Ortega, quien desde el viernes 19 de diciembre de 2025 inició con una huelga de hambre en el edificio de la rectoría, levantó su lucha al obtener un diálogo directo con autoridades universitarias.

En conferencia de prensa, el académico del Departamento de Física señaló que su lucha es por la dignidad de cientos de maestras y maestros de la Unison que no pueden subir de nivel. Tras más de 70 horas de huelga de hambre, Ricardo Ortega levantó su huelga de hambre y fue trasladado hacia una unidad médica para recibir atención y valoración sobre su estado de salud.

Anteriormente, agremiados al sindicato se concentraron en el cruce Luis Encinas y Rosales, paralizando el tráfico por un par de horas, como parte de sus protestas pasivas. Por su parte, la rectoría de la Universidad de Sonora informó que mediante un diálogo respetuoso y directo, se resolvió la situación laboral de Ricardo Ortega, incluyendo el pago retroactivo correspondiente.

Se encuentra delicado

En su compromiso, la Universidad de Sonora refrendó su compromiso por seguir creando un clima laboral en beneficio de los trabajadores, a fin de que puedan desarrollarse y crecer, en un entorno seguro, con la garantía de todos sus derechos laborales.

Ricardo Ortega, aunque cuenta con monitoreo de salud permanente, no se encuentra en buen estado, pues se le tuvo que administrar sueros intravenosos por la deshidratación que no consumir los alimentos necesarios.

El académico de Física dijo que tiene debilidad y no puede sostenerse de pie, por lo que se le administró una silla de ruedas para que se pueda mover, acompañado de alguien, por la falta de fuerzas.

5000 maestras y maestros cuenta la Universidad de Sonora, entre agremiados al sindicato, así como de confianza y de horas sueltas, quienes tienen un contrato de acuerdo a estatus, nivel de preparación, materias y horas, que pueden ser desde una hasta 40 a la semana.

#Sonora | Crecimiento, seguridad y agua: los desafíos del gobierno de Durazo rumbo a 2026 uD83DuDE4Chttps://t.co/c9wPktJkyA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui