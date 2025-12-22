James Hetfield visita Ciudad Obregón, docentes apoyan a maestro en huelga de hambre y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy lunes 22 de diciembre, te informamos que el vocalista y guitarrista de la banda estadounidense Metallica, James Hetfield, fue visto durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, momento que quedó captado en imágenes con fanáticos que reconocieron al músico.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Docentes se suman a huelga de hambre de maestro de la Unison

Ante la huelga de hambre del maestro Ricardo Ortega, académicos de la Universidad de Sonora (Unison) cerraron las calles de Hermosillo para ejercer presión ante el rezago de promociones de académicos para escalar de nivel escalafonario. Cuauhtémoc Nieblas, líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) dijo que son cientos de maestros que viven con incertidumbre sobre su futuro laboral, ante la falta de prestaciones, como son las promociones escalafonarias.

Hermosillo rompe récord de calor en temporada del invierno

La capital sonorense marcó un nuevo récord al imponer altas temperaturas en el solsticio de invierno; la temperatura promedio del pasado 21 de diciembre fue de 35 grados centígrados, siendo la temperatura más alta en los últimos 30 años para la temporada de invierno. Este comportamiento climático inusual ha llamado la atención de especialistas y ciudadanos, quienes han tenido que enfrentar condiciones poco comunes para la temporada invernal.

Vocalista de Metallica visita Ciudad Obregón

El vocalista y guitarrista de la banda estadounidense Metallica, James Hetfield, fue visto durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, momento que quedó captado en imágenes con fanáticos que reconocieron al músico. Según lo compartido en redes, Hetfield visitó el municipio de Cajeme y llegó directo al Terranova Ranch, donde se realizan diversas actividades, desde pesca hasta caza.

Fuente: Tribuna del Yaqui