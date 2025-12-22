Hermosillo, Sonora.- "La Navidad es una de las festividades más esperadas por las familias, especialmente por las niñas y los niños, quienes tienen la ilusión de abrir un regalo y de comer lo que más les gusta en familia. Como cada año, en las posadas a las que he asistido me ha tocado coincidir con personas muy comprometidas con el prójimo. Por eso creo que la Navidad es esperanza", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego de asistir a diferentes posadas en varios municipios de la entidad, como Álamos, Etchojoa, Navojoa, Nogales y, desde luego, en Hermosillo, la legisladora sonorense reconoció que, a la par del Operativo Navideño del gobernador Alfonso Durazo, las y los representantes populares y líderes sociales de la Cuarta Transformación están haciendo un gran trabajo en sus territorios.

"Aplaudo el esfuerzo de mis compañeras y compañeros que están atendiendo a la gente que más lo necesita a ras de suelo, pendientes de lo que requieren y de mejorar la vida en comunidad. Esto nos diferencia a quienes formamos parte de un proyecto de transformación social humanista y que prioriza los derechos del pueblo", declaró Valles Sampedro.

"Al celebrar las posadas y la Navidad no solo preservamos nuestras tradiciones; contribuimos al fortalecimiento del tejido social y a la paz, pues promovemos la convivencia sana, que las familias tomen parte en las actividades en comunidad y el sentido de pertenencia. Cuando hay unidad, trabajo en equipo y esperanza, la comunidad se transforma", afirmó la senadora.

"La Navidad es esperanza para las familias": Lorenia Valles Sampedro

Fuente: Tribuna del Yaqui