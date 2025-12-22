Lamarque Cano envía mensaje de felices fiestas y buenos deseos a las familias de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, envió un mensaje a todos aquellos coterráneos que radican en otras ciudades, estados o países, deseándoles felices fiestas y una satisfactoria estancia en Ciudad Obregón durante el periodo vacacional, con motivo de las fiestas decembrinas.

"En primer lugar, quiero decirle a la gente que está fuera que los reconocemos, que los admiramos, que los apreciamos, que aquí está su casa, que estamos trabajando fuerte para mejorar las condiciones de bienestar de nuestro municipio, que hemos avanzado sustancialmente, que ellos lo pueden constatar si vienen a Cajeme y comparan cómo estaba hace cuatro años y cómo está ahora", externó.

El edil cajemense comentó que ha escuchado opiniones positivas, tanto de quienes van de paso como de quienes vienen a visitar el municipio, particularmente en lo que respecta a las mejoras que se han registrado en Cajeme, especialmente en vialidades y alumbrado público.

Obregón es un lugar bonito, es una tierra amable, de gente buena, y siempre que la gente pasa por aquí o nos visita, hace comentarios positivos. Esto es importante para nosotros, nos alienta y, en particular, resulta gratificante que quienes están fuera recuerden a nuestro municipio como un lugar y una tierra agradable, bonita y pujante", finalizó.

