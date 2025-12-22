Sheinbaum celebra importante acuerdo sobre el Plan de Justicia para Cananea: Terminó la huelga

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 22 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana compartió un importante anuncio sobre el Plan de Justicia para Cananea: Tras llegar a un acuerdo, terminó la huelga de mineros.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que, tras 18 años, los trabajadores de Cananea han decidido levantar la huelga, debido a que llegaron a un acuerdo en el que habrá reparación del daño: "Se llegó un acuerdo muy importante para el Plan de Justicia de Cananea. Los trabajadores de Cananea, después de años de huelga han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento a todos los trabajadores".

La mandataria mexicana apuntó que "esto es algo histórico para Sonora", y señaló que mañana, martes 23 de diciembre, se va a informar sobre las obras de resarcimiento por el derrame en el río Sonora.

Esto es algo histórico para Sonora. Al mismo tiempo el día de mañana en Sonora, les adelanto, se ve informar sobre todas las obras de resarcimiento por la contaminación del Río Sonora", dijo en su conferencia matutina.

#MañaneraDelPueblo. Anuncia @Claudiashein que mañana se va a anunciar el resarcimiento por el daño ambiental en el Río Sonora, además de conocer el plan de justicia para la mina de Cananea, donde culminó la semana pasada la larga huelga que se detonó desde 2007. pic.twitter.com/KfoUJgFR4O — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) December 22, 2025

La presidenta señaló que, después de que Grupo México no quería acabar de hacer todas las obras que eran necesarias, se llegó un acuerdo en el que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha pedido la comunidad. Apuntó que el trabajo de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodriguez, de la titular de Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, fueron clave en este acuerdo.

Mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del río Sonora. Esto es muy importante", agregó.

Sheinbaum señaló que se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del Río Sonora, la restitución y remediación de suelos: "Son una serie de acciones que finalmente se atiene de un trabajo permanente que se hizo y Grupo México al final decidió cumplir con todo ello, además de este Plan de justicia para Cananea que finalmente se da cumplimiento a este trabajo".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'