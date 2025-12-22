Sonora: Hasta 13 bodas por fin de semana; San Carlos cierra el año con casi 300 enlaces

San Carlos, Sonora.- Con entre 12 a 13 eventos del tipo por fin de semana durante este y el pasado mes de noviembre, San Carlos tiene un buen cierre de año con la celebración de bodas, aseguró Ariel Gaspar Ozuna. El prestador de servicios y organizador de bodas en este destino turístico aseguró que hoy por hoy San Carlos se ha consolidado como uno de los sitios preferidos para la realización de enlaces matrimoniales.

Dijo que los paisajes e inigualables vistas que tiene este lugar, aunado a la calidez y calidad del servicio que se brinda en la organización y realización de los eventos, lo han colocado como uno de los preferidos en esta región del noroeste del país. Destacó que las bodas contribuyeron a que la ocupación hotelera en San Carlos estuviera hasta el tope durante los fines de semana: "Sumado, claro, a otro tipo de eventos que atraen mucho turismo, como el Festival del Camarón, congresos, entre otros".

Gaspar Ozuna señaló que hace no muchos años solamente los meses de octubre y noviembre se realizaban este tipo de eventos, con buena afluencia, "pero únicamente esos dos meses". Ahora solo los meses de julio y agosto son los que tienen muy baja demanda para la celebración de bodas, agregó, porque fuera de ahí todos son buenos, especialmente el último tercio del año.

Tomando en cuenta una media de lo que la gente gasta cuando viene a una boda, se estima que la derrama que generaron estos eventos durante todo el 2025 fue superior a los 115 millones de pesos, puntualizó. El conocido prestador de servicios confió que el 2026 va a ser igual o mejor que este año, para lo cual desde ahorita se están preparando.

TRIBUNA te lleva al Estadio Fernando Valenzuela ?



Tenemos pases dobles para que puedas asistir este 23 de diciembre a la casa de Naranjeros de HermosillouD83CuDF4A, para el cierre de la serie en contra de Cañeros de Los Mochis



Sigue los pasos en el Facebook Tribuna Sonora pic.twitter.com/i4vlxk0MZ0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui