Suma Sonora más de 312 mil beneficiarios de la Pensión para el Bienestar este 2025

Hermosillo, Sonora.- Sonora cerró 2025 con 312 mil 682 beneficiarias y beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual va dirigida a quienes tienen más de 65 años, quienes reciben un pago bimestral seguro y sin intermediarios.

Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora, destacó que durante 2025 la federación destinó a la entidad un total de 11 mil 387 millones 930 mil 600 pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo principal es mejorar la situación de protección social de la población adulta mayor mediante un apoyo económico de seis mil 200 pesos bimestrales.

Subrayó que esta pensión es de carácter universal y se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos, sin importar su condición social o económica, ideología o creencias.

"Esta pensión es la transformación de los impuestos de todas y todos en apoyo directo a los programas sociales, algo que antes no se hacía. Con la convicción del presidente Andrés Manuel López Obrador y el seguimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, miles de personas se benefician. Hoy, incluso quienes antes no recibían este apoyo cuentan con una pensión que les permite pagar servicios, adquirir lo indispensable y tener mayor seguridad e independencia económica”, dijo.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está reconocida como un derecho en la Constitución, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su entrega, sin importar el gobierno en turno, asegurando así la continuidad del apoyo sin distinción alguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui