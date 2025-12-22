Vecinos de la colonia Constitución en Navojoa reportan peligroso cableado bajo; piden soluciones

Navojoa, Sonora.- Vecinos de la colonia Constitución en el municipio de Navojoa hicieron el llamado a la Secretaría de Servicios Públicos para que acuda a retirar el cableado que se encuentra a muy bajo nivel, por lo que temen que se presente algún accidente.

De acuerdo a los reportes, el cableado se encuentra ubicado sobre la calle Ramón Corona, entre Nicolás Bravo y Andrés Quintana Roo. Donde constantemente pasan vehículos de carga pesada y colectores de basura, por lo que temen que tumben los postes al jalar el cableado.

Ya tumbaron el cable del internet y está colgando muy bajo otro del cable; ya se reportó, pero no vienen a retirarlo… Los camiones de refrescos y los de la basura pasan jalando el cable y los postes se ladean, tenemos miedo de que alguno de ellos nos vaya a caer encima", reportó Alfredo, vecino afectado.

Los vecinos precisaron que el cable que se encuentra colgando no es de luz, sino de una empresa de telecomunicaciones; sin embargo, cuando transitan vehículos altos, terminan jalando el cable y con ello también los postes, por lo que, al ser muy viejos, temen que caigan sobre algún vehículo o persona.

Fuente: Tribuna del Yaqui