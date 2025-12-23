Alfonso Durazo presenta plan de trabajo y acciones para remediar daño en el Río Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto con autoridades federales, estableció un plan de trabajo para remediar el daño ocasionado al Río Sonora por el derrame de metales en 2014.

La estrategia para remediar el daño ocasionado se incluye en el Plan de Justicia para Cananea y busca reactivar la economía de las familias, fomentar la producción de productos regionales, así como la remediación al río por el derrame de metales que paralizó la economía.

Durazo Montaño dijo que se tiene una deuda histórica hacia los pobladores del Río Sonora, que por intereses económicos de particulares afectaron su dinámica social, económica y de desarrollo.

Hoy es un día histórico para Sonora. Llegar a un acuerdo no solo supone escuchar y dialogar, requiere una persistente voluntad para encontrar soluciones", expresó.

El gobernador Alfonso Durazo detalló que para resolver ambos conflictos se destinarán alrededor de dos mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 serán aportados por Grupo México, mientras que el resto corresponde a recursos federales y estatales.

Se construirán 16 plantas potabilizadoras, se fortalecerá el monitoreo de la calidad del agua en el Río Sonora y se impulsará la construcción del Hospital Regional de Ures.

¡Hoy vivimos un hecho histórico. Cananea tendrá su propio Plan de Justicia!



Gracias a la sensibilidad social de nuestra Presidenta @Claudiashein, y junto con la Secretaria de Gobernación @rosaicela_ y el Secretario del Trabajo @marathb, ponemos fin a una de las huelgas más… pic.twitter.com/E9d50xvmCz — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui