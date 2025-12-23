Cananea, ejemplo histórico de lucha por la justicia: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- Luego de la firma del acuerdo entre la Sección 65 del Sindicato Minero y el Gobierno de México, celebrada este martes, donde participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, la senadora de Sonora por Morena Lorenia Valles Sampedro destacó que se trata de "una gran noticia para los mineros de Cananea y sus familias, que por varios años han luchado por lo que es justo".

"Después de 18 años de lucha con gobiernos que hicieron oídos sordos, finalmente se logró un acuerdo que favorecerá a los 600 mineros afectados y a 50 viudas, mediante las garantías de una indemnización económica, seguridad social y el acceso a una pensión; así como los compromisos establecidos en el Plan de Justicia para Cananea, que incluyen la remediación del Río Sonora, la construcción de plantas de potabilización de agua y la construcción del Hospital Regional de Ures", manifestó la legisladora.

Recordó que, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la Cuarta Transformación asumió el compromiso con la atención de las demandas de los mineros; compromiso que se cristaliza con los esfuerzos que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la firma del acuerdo mencionado y cada acción en favor de los derechos laborales.

"Desde hace un siglo, Cananea es un referente nacional e internacional de lucha por los derechos de las y los trabajadores, no solo del sector minero, sino de todos los sectores económicos. Precisamente, los derechos laborales reconocidos en la Constitución de 1917 tuvieron lugar en las demandas de la huelga minera que ocurrió en el municipio sonorense en 1906. Cananea ejemplo histórico de lucha por la justicia", aseguró.

"Por ello, propuse al Senado de la República reconocer su importancia histórica plasmando en el Muro de Honor de esta Cámara legislativa la leyenda Cananea, Sonora, cuna y precursora de la Revolución Mexicana. Es un acto de justicia para los mineros y de memoria de la historia de nuestro país, que debe ser recordado por las nuevas generaciones", concluyó Valles Sampedro.

