Capacitan a policías municipales de Sonora en estrategias para prevenir la violencia

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer el trabajo de las policías municipales como primer frente de contacto con la ciudadanía, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepdypc), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado, impulsa la capacitación a través de los programas estatales 'Jornada Permanente por la Paz' y 'Reconecta con la Paz', estrategias fundamentales para la prevención de la violencia y la delincuencia.
Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Cepdypc, resaltó que estas acciones reconocen el papel estratégico de las y los policías municipales no solo como garantes del orden, sino como agentes activos de prevención, proximidad social y reconstrucción del tejido comunitario, dotándolos de herramientas técnicas, operativas y metodológicas que fortalecen su intervención en el territorio.
Manifestó que, a través de esta capacitación, se implementa una estrategia integral de prevención en los municipios del estado, iniciando en Nogales, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades técnicas, operativas y metodológicas de los equipos responsables de la prevención social de las violencias y la delincuencia.
Burgos Villaescusa agregó que este proceso formativo tiene como finalidad articular los programas preventivos y alinearlos con los tres niveles de gobierno, promoviendo además la aplicación de enfoques transversales como los derechos humanos, el fortalecimiento de la familia, la perspectiva de género, el enfoque juvenil y la participación ciudadana.
Fuente: Tribuna del Yaqui