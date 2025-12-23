Capacitan a policías municipales de Sonora en estrategias para prevenir la violencia

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer el trabajo de las policías municipales como primer frente de contacto con la ciudadanía, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepdypc), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado, impulsa la capacitación a través de los programas estatales 'Jornada Permanente por la Paz' y 'Reconecta con la Paz', estrategias fundamentales para la prevención de la violencia y la delincuencia.

Rita Olivia Burgos Villaescusa, coordinadora estatal del Cepdypc, resaltó que estas acciones reconocen el papel estratégico de las y los policías municipales no solo como garantes del orden, sino como agentes activos de prevención, proximidad social y reconstrucción del tejido comunitario, dotándolos de herramientas técnicas, operativas y metodológicas que fortalecen su intervención en el territorio.

Manifestó que, a través de esta capacitación, se implementa una estrategia integral de prevención en los municipios del estado, iniciando en Nogales, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades técnicas, operativas y metodológicas de los equipos responsables de la prevención social de las violencias y la delincuencia.

Burgos Villaescusa agregó que este proceso formativo tiene como finalidad articular los programas preventivos y alinearlos con los tres niveles de gobierno, promoviendo además la aplicación de enfoques transversales como los derechos humanos, el fortalecimiento de la familia, la perspectiva de género, el enfoque juvenil y la participación ciudadana.

La #SSPCSonora capacita a policías municipales en los programas “Jornada Permanente por la Paz” y “Reconecta con la Paz” para fortalecer la prevención de la violencia y el delito en Sonora.



¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/eCdxPCV0iN — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui