Cielo NUBLADO y cambio de TEMPERATURA: Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 23 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 23 de diciembre de 2025, el clima en Ciudad Obregón presentará contrastes importantes entre la mañana y la tarde, por lo que es recomendable tomar precauciones antes de salir de casa. Las temperaturas frescas de las primeras horas darán paso a un ambiente caluroso conforme avance el día, mientras que el cielo se mantendrá con nubes y claros en la mayor parte de la jornada. Aquí más información.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteored.mx, durante la mañana se espera un ambiente fresco en Ciudad Obregón. Desde las 5:00 horas, el termómetro rondará los 15°C, con cielo despejado y posteriormente con presencia de nubes y claros. El viento será ligero, con dirección predominante del noreste, y el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se prevé riesgo por exposición solar en las primeras horas del día.

Clima en Ciudad Obregón HOY martes 23 de diciembre. Foto: Conagua

Hacia el transcurso de la tarde, las condiciones cambiarán de forma notable. A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a elevarse de manera significativa, alcanzando valores cercanos a los 28°C, con sensación térmica ligeramente superior. Para las 14:00 horas, se espera el punto más caluroso del día, con máximas alrededor de los 33 °C, cielo parcialmente nublado y viento flojo del noroeste.

En este periodo, el índice UV será moderado, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre el mediodía y primeras horas de la tarde. Durante la tarde-noche, el ambiente empezará a refrescar gradualmente. Alrededor de las 17:00 horas, la temperatura descenderá a los 30°C, con sensación térmica menor y viento ligero del norte.

En el noroeste de #México se pronostican bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/wPFLsXqC4z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

Conforme avance la noche, el termómetro seguirá bajando: a las 20:00 horas se esperan alrededor de 23°C y para las 23:00 horas, cerca de 21°C, con cielo con nubes y claros y viento suave. En este lapso, el índice UV volverá a niveles bajos y no se requerirán medidas especiales de protección solar.

En general, este martes se prevé un día sin lluvias, con cielo variable y temperaturas que irán de frescas por la mañana a calurosas por la tarde, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui