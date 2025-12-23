Ciudad Obregón refuerza medidas de prevención y vigilancia tras accidente por uso de pirotecnia

Ciudad Obregón, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme reforzó el llamado de prevención y la petición a la ciudadanía sobre la no utilización de ningún tipo de pirotecnia, luego de que se registró una persona lesionada, siendo un menor de edad, al que se le encendieron de manera repentina.

"Un niño de nueve años resultó lesionado por traer las conocidas como cebollitas en las piernas, en su bolsa y, bueno, pues lamentablemente ya tuvimos una persona lesionada antes de la Nochebuena, Navidad y fin de año, que es cuando se incrementa el indebido uso de esos artículos", señaló Francisco Mendoza Calderón.

El titular de la dependencia municipal afirmó a TRIBUNA que han disminuido bastante los casos de personas lesionadas por pirotecnia durante los últimos años en el municipio de Cajeme, luego de su prohibición.

Ha bajado muchísimo; a estas fechas llegábamos a tener 20 o 25 casos en otros años, ahorita nada más va una persona, pero seguiremos estando muy al pendiente en coordinación con Cruz Roja y Bomberos", apuntó.

Mendoza Calderón dio a conocer que continuarán trabajando en los operativos de vigilancia coordinada con las corporaciones policíacas para prevenir más casos como ese, insistiendo en la concientización de la ciudadanía.

Que tengan mucha precaución con los niños, pues la pirotecnia no es un juego, así como ya tuvimos a ese niño y no queremos que ocurran más casos como esos. Estamos con las inspecciones normales que tenemos por denuncias, estamos en alerta ante cualquier situación que pudiera presentarse", comentó el titular de Protección Civil en la localidad.

