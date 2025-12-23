Clima en Sonora HOY 23 de diciembre: Alertan HELADAS al amanecer, calor y LLUVIAS por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este martes 23 de diciembre de 2025, el clima en Sonora presentará contrastes importantes a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones antes de salir de casa. Las bajas temperaturas de la mañana darán paso a un ambiente más cálido durante la tarde, además de la presencia de viento, nubosidad variable, y lluvias ligeras en distintas regiones del estado. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteored.mx, durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado en Sonora, con ambiente fresco en gran parte del territorio y condiciones de frío a muy frío en zonas altas, donde no se descarta la presencia de heladas. Estas condiciones serán más notorias durante las primeras horas del día, especialmente en áreas serranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y extremar precauciones en carretera.

En la zona norte, municipios como San Luis Río Colorado presentarán temperaturas máximas cercanas a los 22°C y mínimas alrededor de los 12°C, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas. En Sonoyta, se esperan máximas de hasta 27°C y mínimas cercanas a los 14°C, bajo condiciones similares. Para Puerto Peñasco, el pronóstico indica temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 16 grados, con nubosidad y presencia de lluvias aisladas.

Durante la tarde, el ambiente cambiará de forma notable. En gran parte del estado se prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado y lluvias aisladas en algunas zonas de Sonora. En Heroica Caborca, las temperaturas alcanzarán alrededor de los 30 grados, con mínimas de 15 grados, mientras que en Magdalena de Kino se esperan máximas de 28°C y mínimas cercanas a los 13 grados.

En el noreste, localidades como Nogales y Agua Prieta registrarán máximas de entre 24 y 26°C, con mínimas que oscilarán entre los 9 y 10 grados, bajo cielo parcialmente nublado y sin lluvias relevantes. En Nacozari de García, se prevén temperaturas máximas de 23 grados y mínimas de 13 grados.

En la región centro, Hermosillo se mantendrá entre las zonas más cálidas del día, con temperaturas máximas de hasta 31 grados y mínimas alrededor de los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas. En Villa Pesqueira (Matape), el termómetro alcanzará los 28 grados como máxima y descenderá a los 14 gradosdurante la madrugada.

Para el sur del estado, Guaymas presentará máximas cercanas a los 30 grados y mínimas de 15 grados, mientras que en Ciudad Obregón se esperan temperaturas de hasta 33 grados y mínimas de 14 grados. En Huatabampo, se pronostica el ambiente más caluroso del estado, con máximas de 34 grados y mínimas cercanas a los 14 grados, sin lluvias significativas.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, favoreciendo un ambiente fresco, especialmente en zonas del norte y oriente del estado. Además, se prevé viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora, lo que podría generar tolvaneras o reducción de visibilidad en algunos tramos carreteros.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)