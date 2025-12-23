Clima en Sonora: HOY martes 23 de diciembre en la NOCHE, se prevén CHUBASCOS y LLUVIAS INTENSAS

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de martes 23 de diciembre de 2025 se esperan chubascos y lluvias intensas; si tienes planes antes de Nochebuena, es mejor que tomes nota del reporte completo del clima en Sonora. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas y durante las primeras horas del miércoles 24 de diciembre. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con la Conagua para Sonora, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como chubascos en Sonora; y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en el noroeste del país. Mientras que canales de baja presión extendidos sobre el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera situada en el noreste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales en diversas regiones del país. Aquí te compartimos el detalle puntual de dónde se presentarán las precipitaciones.

¿Dónde lloverá este martes 23 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias puntuales muy fuertes:

Tabasco (sur)

Chiapas (norte)

Quintana Roo (norte y costa centro)

Lluvias puntuales fuertes en:

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Baja California

Chubascos en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Estado de México

Puebla (Sierra Norte)

Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital)

Sonora

Lluvias aisladas en:

Guanajuato

Zacatecas

Guerrero

Ciudad de México

Morelos

¿Dónde lloverá este miércoles 24 de diciembre de 2025 de acuerdo con el SMN?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui