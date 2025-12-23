Finaliza huelga de hambre en la Unison, Durazo destaca acuerdo con mineros de Cananea y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 23 de diciembre, conoce los detalles sobre la finalización huelga de hambre en la Unison.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Javier Lamarque envía mensaje de felices fiestas a familias de Cajeme

El alcalde de Cajeme envió un mensaje a todos aquellos coterráneos que radican en otras ciudades, estados o países, deseándoles felices fiestas y una satisfactoria estancia en Ciudad Obregón durante el periodo de las fiestas decembrinas. "En primer lugar, quiero decirle a la gente que está fuera que los reconocemos, que los admiramos, que los apreciamos, que aquí está su casa, que estamos trabajando fuerte para mejorar las condiciones de bienestar de nuestro municipio, que hemos avanzado sustancialmente, que ellos lo pueden constatar si vienen a Cajeme y comparan cómo estaba hace cuatro años y cómo está ahora", externó.

Alfonso Durazo destaca acuerdo histórico a favor de mineros de Cananea

El gobernador de Sonora destacó el acuerdo histórico que permitió concluir la huelga de la sección 65, la cual permanecía activa desde hace más de 18 años, el cual logró una liquidación justa para más de 650 mineros. El mandatario estatal subrayó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se destinaron los recursos complementarios necesarios para concretar el acuerdo bajo un modelo de solución amistosa, lo que permitió destrabar un conflicto que por años afectó a las y los trabajadores y a la comunidad de Cananea.

Finaliza huelga de hambre en la Unison

El docente de la Universidad de Sonora, Ricardo Ortega, quien el pasado viernes 19 de diciembre inició una huelga de hambre en el edificio de la rectoría, levantó su lucha ayer lunes al obtener un acuerdo con las autoridades universitarias. Por la tarde, la Unison emitió una tarjeta informativa en la que afirmó que, como resultado de un proceso de diálogo respetuoso y directo, se había resuelto la situación laboral del profesor Ortega Arenas, incluyendo el pago retroactivo correspondiente, y el beneficiado así lo celebró.

Fuente: Tribuna del Yaqui